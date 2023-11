Presentazione del progetto “Murano illumina il Mondo”

Venerdì 24 novembre, alle ore 15, a Ca’ Farsetti, si terrà la conferenza stampa di presentazione di “Murano illumina il Mondo”, il progetto promosso da The Venice Glass Week e dal Comune di Venezia che porta sotto le volte delle Procuratie Vecchie di Piazza San Marco dodici lampadari in vetro realizzati da altrettanti artisti di fama internazionale insieme ai maestri di Murano. Alla conferenza stampa interverranno gli assessori comunali alla Promozione del territorio, Paola Mar, al Commercio, Sebastiano Costalonga, al Bilancio, Michele Zuin, i membri del Comitato organizzatore di The Venice Glass Week e i maestri e gli artisti protagonisti del progetto.