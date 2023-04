Il 19 aprile 2023 si tiene la cerimonia “Costruire la governance attraverso statistiche ufficiali: un progetto di successo” per la presentazione dei risultati dell’iniziativa che sta volgendo al termine “Miglioramento del Sistema Statistico in Vietnam” finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e realizzato dall’Istituto nazionale di statistica italiano (Istat) per un budget complessivo di 650.000 euro di aiuto pubblico allo sviluppo.

L’evento si tiene presso la sede dell’Ufficio Generale di Statistica Vietnamita (GSO) in Hanoi e viene presieduto dalla Dr.ssa Nguyen Thi Huong, Direttore Generale del GSO e dall’Ambasciatore d’Italia in Viet Nam, S.E. Antonio Alessandro.

L’iniziativa ha contribuito al rafforzamento del sistema statistico nazionale in Vietnam con l’obiettivo di migliorare le informazioni statistiche necessarie a guidare i processi di sviluppo nel Paese. Nel dettaglio, l’assistenza tecnica al GSO ha assicurato il potenziamento delle capacità statistiche per lo sviluppo, la produzione e la disseminazione di dati affidabili e aggiornati su temi di cruciale importanza per il Paese e la comunità internazionale, quali l’energia, l’ambiente, la sostenibilità e il cambiamento climatico, e il potenziamento di settori trasversali come il rafforzamento istituzionale, capacità di coordinamento e la tecnologia di informazione e comunicazione (ICT).