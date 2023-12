Presentato l’incontro di boxe per il Titolo Italiano Professionisti dei Pesi Medi

Questa mattina (30 novembre) al Museo d’Arte Orientale, alla presenza dell’assessore allo Sport, Elisa Lodi, dell’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scocimarro, del campione italiano professionisti dei pesi medi, il triestino Luca Chiancone, del suo sfidante, il toscano, Yassin Hermi, del campione mondiale WBC dei pesi massimi leggeri, Massimiliano Duran, e dell’organizzatore della serata, Denis Conte, si è svolta la conferenza stampa dell’incontro di boxe per il titolo italiano professionisti dei pesi medi, in programma il 1 dicembre 2023 al PalaRubini.

Domani, venerdì 1º dicembre presso il Palarubini ritorna a Trieste il titolo italiano professionisti dei pesi medi che verrà difeso dal campione locale Luca Chiancone.

Il triestino Luca Chiancone, pugile della Rui Boxe allenato da Gianni Degrassi, Stefano Comuzzi e Fabio Alessi, difenderà per la seconda volta il titolo italiano contro Yassin Hermi, sulla lunghezza delle 10 riprese da 3 minuti.

“Sono molto contenta di presentare questo evento, un evento che si manifesterà nella sua interezza domani sera al Palarubini, permettendo a tanti sportivi triestini di conoscere meglio questa disciplina – ha esordito l’assessore Elisa Lodi -”.

“Sarà un bellissimo momento di sport per la città e avrà come momento clou l’incontro per la conquista del titolo italiano professionisti dei pesi medi in programma alle ore 22.45, per permettere la diretta su RaiSport”.

“Questo incontro di boxe – ha continuato l’assessore Elisa Lodi – è importante anche per la storia di questa città; ha il sapore d’altri tempi con il titolo italiano dei medi appartenuto a campioni del calibro di Nino Benvenuti e Tiberio Mitri e che potrebbe portare Luca Chiancone ai vertici del pugilato europeo”.

“Ringrazio l’Asd Ardita Trieste, in particolare Denis Conte e la Scuderia Duran – ha concluso Elisa Lodi – con cui mi auspico di collaborare anche in futuro per portare a Trieste altri grandi eventi sportivi. Oggi, per la prima volta condividiamo con tutti voi il momento delle operazioni di peso degli atleti”.

Denis Conte, organizzatore della serata, ha ringraziato il Comune di Trieste e la Regione Friuli Venezia Giulia per aver dimostrato vicinanza allo sport triestino, ma, soprattutto, per portare avanti la tradizione del pugilato a Trieste.

“La nostra città ha un campione che ha vinto il titolo italiano dei pesi medi e lo ha già difeso una volta, proprio contro Yassin Hermi, e domani avrà la possibilità di disputare un bellissimo match”.

“Dopo 11 anni di carriera uno dei sogni più grandi per me era di portare il titolo italiano a Trieste – ha dichiarato Luca Chiancone -. Oggi ho dimostrato di essere all’altezza del titolo, pertanto, ho deciso di fare questo match perché reputo che Yassin Hermi, meriti questa possibilità. L’ultimo match che ho disputato contro di lui ero al 70% della mia forma fisica e domani lo dimostrerò. Spero che domani continuerà un pezzo di storia della boxe della mia città”.

La manifestazione pugilistica avrà inizio alle ore 18.00 del domani, venerdì 1º dicembre, con in scena i più forti pugili dilettanti maschili e femminili del Friuli Venezia Giulia: saliranno sul ring il triestino campione italiano under 22 dei pesi super massimi, Daniele German, la triestina vice campionessa italiana junior, Aristea Movio, il vice campione italiano, Vitale Bruzzese di Manzano, la medaglia di bronzo schoolgirl, Nancy Persic, i due atleti della Pugilistica Udinese, Abdel Achbani e Joshua Comis, il triestini Francesco Del Fabbro e Antonio Ciocchi.

Importante sottoclou a partire dalle ore 20.30 con altri tre matchs professionisti: salirà sul ring Sara Lombardi pugile triestina che affronterà la altoatesina Lara Joly sulle 6 riprese da 2 minuti; Amhed Obaid, pugile della scuderia del campione del mondo Massimiliano Duran, affronterà il pugile Stefano Guerrini; infine debutto molto atteso nei professionisti del campione sloveno Tadej Cernoga.

Alle ore 22.45 si svolgerà l’incontro più importante, per il titolo italiano professionisti dei pesi medi, tra Luca Chiancone e il pugile toscano, Yassin Hermi.

Serata che avrà tra i suoi testimonial i due campioni del mondo Maurizio Stecca e Stefano Zoff ma anche tra i suoi ospiti molti degli atleti e dirigenti degli sport più rappresentativi e seguiti della città come pallamano, calcio, pallanuoto e pallacanestro.

Coorganizzazione della Asd Ardita Trieste e Comune di Trieste con la collaborazione della Scuderia Duran.