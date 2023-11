Presentato il II “Torneo pallacanestro No Borders Euro Cup 2023”

Il II “Torneo Pallacanestro No Borders Euro Cup 2023”, considerato da molti il più importante torneo giovanile di pallacanestro attualmente disputato in Europa, che avrà luogo a Trieste dal 16 al 19 novembre è stato presentato oggi (lunedì 13 novembre) presso la Sala Bazlen di Palazzo Gopcevich nel corso di una conferenza introdotta dall’Assessore allo Sport, Elisa Lodi alla presenza di Alma Žnidarčič, Presidente dell’Unione sportiva Jadran, Boris Vitez, Vicepresidente e Direttore sportivo dello Jadran e ideatore del torneo e Eugen Ban, Segretario operativo dell’Unione delle Associazioni Sportive Slovene in Italia.

Sono intervenuti il coach Matteo Boniciolli, Giovanni Adami, Presidente del Comitato regionale della Federazione Italiana Pallacanestro, Livio Semolič dell’Unione Culturale Economica Slovena e, in rappresentanza degli sponsor, Jakob Terčon per Zudek e il Presidente della Banca ZKB, Adriano Kovačič.

“Come Comune di Trieste – ha dichiarato l’Assessore allo Sport Elisa Lodi – non posso che complimentarmi per l’organizzazione di questo evento, in quanto non è facile realizzare tornei di questa portata. Il Comune è a fianco di questo tipo di eventi e lo sarà anche nei prossimi anni poiché si tratta di un’iniziativa importante perché concentra l’attenzione sulla pallacanestro e soprattutto sui giovani. Grazie a tutti coloro che si sono impegnati per la realizzazione di questo evento, abbiamo la possibilità di portare in città un torneo giovanile con formazioni prestigiose da tutta Europa e di poter far competere i nostri ragazzi con quelli delle principali realtà del basket europeo e che giocano quindi a livelli molto alti. Per i nostri giovani sarà un’esperienza unica così come potersi allenare con un coach come Boniciolli”.

Lodi ha quindi espresso “grande soddisfazione per l’essere riusciti a coinvolgere più società e allestire una sorta di rappresentativa dei migliori giovani triestini attualmente in attività”. “E’ una vetrina importante – ha concluso Lodi – per la pallacanestro di questa città e per far conoscere Trieste nel resto d’Europa”.

“Siamo orgogliosi di presentare questo grande evento che vedrà la partecipazione di 8 squadre under 16 provenienti da 5 Paesi europei. Per lo Jadran, per tutte le nostre società, ma soprattutto per i giovani giocatori di basket – ha dichiarato Alma Žnidarčič, Presidente dello Jadran – sarà un’occasione speciale per vedere in campo i più promettenti giovani europei”. La Presidente ha quindi ringraziato il Comune di Trieste e gli sponsor per il sostegno che ha reso possibile la realizzazione dell’evento. “Confidiamo che tutti i partecipanti tornino a casa con bellissimi ricordi della nostra città”.

“Stiamo lavorando da un anno per realizzare questa seconda edizione, ma considerato il grande successo della prima – ha riferito Boris Vitez, Vicepresidente e Direttore sportivo dello Jadran – tutte le squadre contattate hanno immediatamente aderito con entusiasmo. Penso che quella di formare una squadra unita delle società triestine sia stata una splendida idea che potrà spero avere un futuro. Ringrazio ancora l’Assessorato allo Sport per la grande sensibilità dimostrata nei nostri confronti. Il Comune di Trieste infatti si è dimostrato da subito disponibile ad appoggiare questa grande manifestazione, che penso possa costituire per la città una bella vetrina dal punto di vista sportivo e turistico e che spero possa diventare un appuntamento annuale”.

“Lo slogan dell’Unione delle Associazioni Sportive Slovene in Italia – ha rilevato Eugen Ban, Segretario operativo dell’Unione delle Associazioni Sportive Slovene in Italia – è “Insieme si può”: mai come in questo caso diventa lo slogan di tutti, dove ognuno dà qualcosa e insieme si può creare qualcosa di bello per i giovani, per il basket e per tutti i cittadini di Trieste, della regione e tutti coloro che prenderanno parte a questo evento”.

“Tornei qualitativamente così elevati a livello giovanile ce ne sono pochi o forse nessuno in Italia in questo momento – ha affermato Giovanni Adami, Presidente del Comitato regionale della FIP -: siamo davanti al “top” per quanto riguarda una sintesi tra ottima organizzazione e qualità che si porta in campo e si permette di vedere al pubblico”.

“Ogni qualvolta ho la possibilità di restituire alla pallacanestro qualcosa di quanto mi ha dato in questi anni lo faccio volentieri – ha dichiarato il coach Boniciolli – e quindi ho accettato con grande entusiasmo e grande energia l’invito ad allenare la squadra Jadran&Trieste Stars: credo che questo evento sia una straordinaria opportunità di confronto per questi giovani atleti triestini per capire a che punto stanno e dove devono arrivare”.

Vitez si è quindi soffermato sul programma del torneo.

Dal 16-19 novembre avrà luogo a Trieste (qualificazioni presso la palestra “Aldo Cova” di Opicina e finali al PalaTrieste) la seconda edizione del No Borders Euro Cup, a cui partecipano le più prestigiose società attualmente attive in Europa: Real Madrid e Baskonia (Spagna), Bayern Monaco (Germania), Partizan Belgrado (Serbia), Cedevita-Olimpija Lubiana (Slovenia), Armani Milano, Bassano International e Jadran&Trieste Stars.

La squadra Jadran&Trieste Stars sarà formata da tutti i migliori giovani under 16 da diverse società di Trieste: Jadran, Pallacanestro Trieste, Azzurra Basket e San Vito e sarà allenata da Matteo Boniccioli, che ha già allenato in Serie A in diverse piazze oltre che la Nazionale Italiana.

La manifestazione sarà seguita da TeleAntenna e da Tele Cantera, emittente spagnola considerata attualmente la più importante Tv di sport giovanile in Europa e che trasmetterà tutte le partite in tutto il mondo.