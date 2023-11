Presentate le iniziative di promozione culturale a favore degli utenti dei Servizi Sociali del Comune di Trieste

Le iniziative di promozione culturale a favore degli utenti dei servizi sociali del Comune di Trieste sono state presentate oggi (mercoledì 8 novembre), presso la Sala Giunta del Comune di Trieste nel corso di una conferenza stampa introdotta dall’Assessore alle Politiche Sociali, Massimo Tognolli con la Responsabile della Gestione Attività amministrative per contrasto alla Povertà e Domiciliarità Anziani, Sabrina Rudl e Cristina Antonaz dei Servizi Sociali del Comune di Trieste, alla presenza di Paolo Dalfovo, Presidente dell’Associazione L’Armonia, di Giorgio Fortuna, Presidente de La Barcaccia con il Direttore Artistico Sergio Rabar, della Presidente de La Contrada Livia Amabilino con il Direttore Organizzativo, Diego Matuchina, di Francesco De Luca, Direttore Organizzativo di Bonawentura Società Cooperativa per il Teatro Miela e Andrea Melon, Vicepresidente della Fondazione del Teatro Lirico “Giuseppe Verdi”.

Assessorato al Welfare e teatri cittadini: una sinergia consolidata che quest’anno si arricchisce di un ulteriore, importante tassello, la collaborazione con il Teatro Miela, che consentirà, nella stagione teatrale 2023/2024, di diversificare e ampliare l’offerta teatrale per gli utenti anziani o disabili conosciuti o in carico ai Servizi Sociali del Comune di Trieste.

“L’arte del teatro è un efficace veicolo di arricchimento culturale, artistico, relazionale, e può contribuire a superare le barriere, di qualsiasi tipo. E’ per questo – ha spiegato l’Assessore Tognolli – che è importante incentivarne la frequentazione anche da parte di persone che non hanno spesso l’occasione o la possibilità di assistere agli spettacoli in circuito a livello locale. Alla luce di tali premesse, sono felice di poter annunciare la partecipazione anche del Teatro Miela alle iniziative di promozione culturale dell’Assessorato ai Servizi e alle Politiche Sociali”.

Considerata la composizione demografica del territorio triestino, uno degli obiettivi che l’Amministrazione persegue è il sostegno all’invecchiamento attivo attraverso azioni di prevenzione nei confronti della non autosufficienza, della solitudine e del rischio di isolamento, soprattutto per le persone più fragili o meno “protette” da una rete familiare o amicale. E la frequentazione dei teatri è indubbiamente uno stimolo fattivo all’attività intellettiva ed emotiva e, oltre a costituire un momento di svago e divertimento, favorisce la socialità e l’integrazione, e quindi una buona qualità della vita.

Anche quest’anno, quindi, i servizi sociali comunali hanno provveduto all’acquisto di un certo numero di abbonamenti e biglietti teatrali da destinare alle persone disabili, e agli anziani in situazioni di fragilità e/o ospiti delle strutture residenziali comunali.

“La novità di quest’anno – ha precisato l’Assessore al Welfare – è l’incremento del ventaglio di proposte, con l’acquisto dei biglietti anche del Teatro Miela; un modo per soddisfare ancor più la ‘voglia di teatro’ dei cittadini seguiti dai nostro servizi, cercando di accontentare tutti i gusti”.

La spesa complessiva è di 11.500 euro, per i seguenti accessi a teatro:

6 abbonamenti (per complessive 840 stelle, cioè circa 260 ingressi) al Rossetti, 29 abbonamenti (per un totale di 203 ingressi) alla Contrada, 126 biglietti per gli spettacoli – dialettali – de L’Armonia e 250 della Barcaccia, 10 abbonamenti (per un totale di 150 ingressi) per il Teatro Miela, per un totale di circa 1.000 biglietti per la stagione 2023/2024 dei vari teatri.

Il Teatro L’Armonia, inoltre, offre una decina di abbonamenti gratuiti o a prezzo calmierato, mentre il Teatro Lirico Giuseppe Verdi mette a disposizione gratuitamente due palchi centrali per le prove generali delle opere in cartellone per la stagione lirica.

Questa cospicua quantità di biglietti teatrali viene suddivisa sulla base della domanda complessiva proveniente dai vari servizi, sia comunali che in convenzione, che poi viene raccolta e coordinata dagli uffici che fanno capo al Dipartimento.

Le persone disabili sono circa 50-60, di età diverse, e vengono individuate dai centri diurni, dalle comunità, dalle associazioni e dai servizi per la domiciliarità.

Gli anziani sono individuati dagli assistenti sociali che li seguono e invitati di volta in volta ai vari spettacoli, sulla base dei loro interessi e delle preferenze espresse dalle persone, tenendo conto anche delle eventuali difficoltà rispetto all’uscita serale o di limitazioni nella deambulazione, nonché dei rapporti di conoscenza e di amicizia fra gli anziani. Le persone coinvolte sono circa 170.

Per molti spettacoli è previsto il trasporto da casa e l’accompagnamento da parte di uno o più volontari.

I biglietti vengono distribuiti del tutto gratuitamente; solo in caso di accompagnamento con il pulmino (messo a disposizione da una a tre volte al mese dalla Croce Rossa di Trieste, dal Volop Volontari Opicina e dalle Acli) viene chiesto all’utente un contributo di 2 euro per biglietto, che viene utilizzato a copertura delle spese di parcheggio e per l’acquisto dei biglietti per gli operatori che accompagnano.

Nello spirito di questa felice sinergia fra sociale e Enti di produzione culturale si inquadra anche l’iniziativa del Teatro Rossetti di questi giorni. Si tratta dell’offerta, alle persone seguite dalle Associazioni/Cooperative/Sodalizi che collaborano con i Servizi Sociali della città, di assistere allo spettacolo “Lidodissea”, in scena alla Sala Bartoli del Politeama Rossetti sabato 11 novembre, alle ore 17.00, in una replica dedicata, al prezzo calmierato di 8 euro e di 3 euro per l’eventuale accompagnatore. Lo spettacolo sarà fruibile anche in audiodescrizione, per le persone ipovedenti. In caso di sold out, la riduzione varrà anche per le altre repliche.

E’ stata infine ricordato, nell’ambito delle feconde collaborazioni dei vari Enti culturali con i servizi sociali del Comune di Trieste, che l’Associazione Internazionale dell’Operetta, diretta da Rossana Poletti, da un paio d’anni tramite la Croce Rossa mette a disposizione un pacchetto di biglietti a prezzo simbolico per assistere alla rappresentazione estiva delle operette a teatro o al castello di San Giusto.