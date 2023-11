Presentata la “Giornata dei Ricreatori” comunali

La Giornata dei Ricreatori comunali, che si svolgerà online sabato 2 dicembre e vedrà un ricco programma di appuntamenti e di Open Day da lunedì 4 fino a giovedì 7 dicembre, è stata presentata oggi (mercoledì 29 novembre) nella Sala Giunta del Comune di Trieste nel corso di una conferenza stampa introdotta dall’Assessore alle Politiche dell’Educazione e della famiglia, Maurizio De Blasio con la Responsabile del Coordinamento Pedagogico Organizzativo-Gestionale dei Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Trieste, Antonella Brecel e Orietta Fossati dell’ufficio del Coordinamento Pedagogico Organizzativo-Gestionale dei Servizi Educativi e Scolastici e le Coordinatrici Pedagogiche Chiara Lucchetta, Chiara Zidari e Daniela Mazzoli.

Un omaggio a questo storico servizio, unico nel contesto nazionale, che anima la città di Trieste da oltre un secolo. L’evento di sabato 2 dicembre sarà visibile, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, sul canale Youtube e sulla pagina Facebook del Comune di Trieste. Le famiglie potranno conoscere i Ricreatori comunali presenti in città e le loro offerte ludico-formative articolate in Ricreatorio invernale, Servizio SIS (servizio integrativo scolastico) e Ricrestate.

Per collegarsi, basterà accedere alla pagina Facebook https://www.facebook.com/ComunediTrieste o al canale Youtube https://www.youtube.com/c/ComunediTriesteChannel del Comune di Trieste.

Sul sito www.trieste.educazione.it sarà pubblicato a breve il calendario completo degli Open Day.

“Oggi – ha esordito l’Assessore alle Politiche dell’Educazione e della famiglia, Maurizio De Blasio – presentiamo la Giornata dei Ricreatori all’interno della quale le famiglie e i ragazzi potranno verificare quali sono i servizi offerti e vedere di persona il mondo dei Ricreatori, eccellenza della nostra città che come Amministrazione comunale abbiamo il mandato di sostenere e preservare. Accanto all’illustrazione delle attività che vengono svolte nel corso dell’anno ci saranno delle iniziative all’interno delle singole strutture, la più significativa delle quali è l’esibizione del maestro Mauro Maur. L’obiettivo della Giornata dei Ricreatori è quello di presentare alla città e dare la possibilità alle famiglie che non ne fossero a conoscenza – anche se la città già conosce molto bene i Ricreatori c’è sempre qualcosa da scoprire – di apprendere i dettagli, il funzionamento e i tutti servizi offerti, dando un quadro d’insieme il più completo possibile”.

De Blasio ha voluto infine ringraziare “tutte le coordinatrici e i coordinatori, le operatrici e gli operatori, le educatrici e gli educatori che rendono possibile e vivo questo importantissimo presidio per la nostra città dal punto di vista formativo, educativo, ma anche di aggregazione e partecipazione e che rientra nel concetto di momento educativo e di prevenzione, perché – ha concluso De Blasio – con questi luoghi cerchiamo di distrarre e sviare giovani e giovanissimi in un’età che potrebbe rivelarsi critica da comportamenti poco virtuosi e invitarli invece al rispetto per gli altri e alla vita in comunità”.

“I Ricreatori – ha spiegato la Responsabile del Coordinamento Pedagogico Organizzativo-Gestionale dei Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Trieste Antonella Brecel – sono cari al cuore di Trieste e rappresentano un’istituzione peculiare amata dalla città, ma come spesso accade quando hai qualcosa di vicino, familiare e conosciuto è bene ribadirne la preziosità, perché i Ricreatori – oltre che essere amati – vanno valorizzati e portati all’attenzione dell’intera comunità, come l’Amministrazione comunale sta facendo con forza. I Ricreatori fanno parte di un patrimonio educativo e culturale che Trieste vanta da secoli e il ramo dell’educazione è un tratto che non va mai dimenticato: i Ricreatori fanno parte sì dell’arredo urbano, ma anche e soprattutto di una ricchezza valoriale che la città vanta da sempre. La cronaca recente ci porta a interrogarci sulla portata dell’educazione in epoca contemporanea: Trieste anche in questo ha un patrimonio, perché i Ricreatori sono luogo di aggregazione, educazione, socializzazione e prove tecniche di comunità, dello stare insieme e dell’emozionarsi insieme e quindi hanno una valenza educativa dirompente. L’iniziativa che presentiamo oggi è pensata per rafforzare ulteriormente il ponte tra i servizi educativi e le famiglie: ci presentiamo alla città affinché le famiglie possano parlare con noi, conoscerci e percorrere un tratto di strada insieme a noi, perché in educazione nessuno vince da solo e c’è bisogno di un’alleanza tra adulti e comunità educante”.

Le Coordinatrici Pedagogiche hanno illustrato il fitto calendario di appuntamenti. A partire da lunedì 4 fino a giovedì 7 dicembre ogni Ricreatorio dedicherà una giornata agli Open Day, offrendo a tutti la possibilità di sperimentare giochi, laboratori e attività sportive.

Accanto alle attività tradizionali come i laboratori creativi, le attività sportive che da sempre caratterizzano l’offerta dei Ricreatori (come pallavolo e basket) e quelle legate a musica e teatro verranno proposte anche delle novità, come il Badminton.

Ecco in dettaglio gli appuntamenti previsti nei Ricreatori comunali:

Anna Frank 4 dicembre dalle 16.30 alle 18.30;

Brunner 6 dicembre dalle 16.30 alle 19.30;

Cobolli 4 e 5 dicembre dalle 16.30 alle 19.30;

Sis Collodi 4 dicembre dalle 16.30 alle 18.30;

De Amicis 4 dicembre dalle 16.30 alle 19.00;

Fonda Savio 7 dicembre dalle 16.30 alle 19.30;

Gentilli 6 dicembre dalle 16.00 alle 19.00;

Lucchini 4 dicembre dalle 16.30 alle 19.30;

Nordio 4 dicembre e 7 dicembre dalle 16.00 alle 19.00;

Padovan 7 dicembre dalle 16.00 alle 18.30;

Pitteri 5 dicembre dalle 16.30 alle 19.00;

Ricceri 4 dicembre dalle 16.30 alle 19.30;

Stuparich 5 dicembre dalle15.30 alle 18.30.

Nei Ricreatori comunali Brunner, Fonda Savio e Lucchini, l’Open Day ospiterà anche l’intervento della Civica Orchestra Fiati “G. Verdi” Città di Trieste, che presenterà l’attività di percussioni e drumline che coinvolgerà i Ricreatori a partire dal nuovo anno.

Grande attesa per l’evento al Ricreatorio Gentilli del 6 dicembre 2023: nel giorno tradizionalmente dedicato a San Nicolò, il maestro di fama internazionale Mauro Maur, accompagnato dalla pianista canadese Françoise de Clossey, sarà protagonista di un incontro concerto con i bambini e con le famiglie.

Al Ricreatorio Gentilli, Maur ha iniziato i suoi primi studi dello strumento, dando il via alla sua carriera musicale: una carriera intensa e ricca di soddisfazioni che gli ha valso il titolo di “Pavarotti della tromba”.

Infine, si segnalano le date per l’esposizione del mosaico realizzato dai Ricreatori comunali in omaggio alla Barcolana 23, un’opera collettiva composta da 14 pannelli musivi, interconnessi da un’onda su cui spumeggiano i nomi delle tredici strutture, con il titolo “I Ricreatori di Trieste per B55”.

Esposta in ottobre scorso al TCC Hall 28 all’interno degli spazi allestiti a margine di Barcolana Sea Summit, l’opera sarà visibile in Sala Fittke in concomitanza con gli Open Day dal 4 al 7 dicembre (lunedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 19, martedì dalle 10 alle 13), per poi spostarsi al Polo Giovani nello spazio Coworking per ulteriori due settimane, con gli orari di apertura del Polo (informazioni allo 040 3485818).