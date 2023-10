Presentata “La corsa del Ricordo” organizzata da ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) con il sostegno dell’Anvgd

«La Corsa del Ricordo rappresenta un evento dal significato importantissimo e dal grande valore che coniuga lo sport con la storia delle nostre terre. È molto importante riuscire a portare all’attenzione delle nuove generazioni i fatti tragici avvenuti sul Confine Orientale attraverso lo sport, che notoriamente unisce e non divide, e allo stesso tempo è altrettanto fondamentale ricordare chi ha sofferto quei periodi, con la perdita dei propri cari e con l’abbandono delle proprie terre». Questo l’intervento dell’assessore comunale allo Sport Elisa Lodi.

Anche l’assessore comunale all’Educazione e Famiglia, Maurizio De Blasio, ha posto l’accento sull’importanza di trasmettere la conoscenza di quanto accaduto in quei periodi alle nuove generazioni attraverso la cultura e lo sport, attraverso la partecipazione delle scuole del territorio.

«La Corsa del Ricordo è cresciuta molto nel corso degli anni – ha ricordato il presidente nazionale Anvgd Renzo Codarin – dalla prima edizione del 2014 nel quartiere Giuliano-dalmata di Roma, la stessa ora si disputa su 8 città diverse e in vari momenti dell’anno. L’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia è lieta di contribuire alla realizzazione di tutte le manifestazioni per le quali ci stiamo attivando per chiedere, in futuro, anche il patrocinio del presidenza del consiglio dei ministri».

L’evento è curato dal Comitato “Trieste Corre” assieme al Comitato Regionale Fvg ASI, l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (Anvgd), la Lega Nazionale e con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia attraverso il marchio IoSonoFvg. La Corsa del Ricordo, nata nel 2014 e disputatasi a Trieste per la prima volta nel 2017, vuole ricordare attraverso lo strumento aggregativo dello sport i tragici eventi storici del periodo seguente alla Seconda Guerra Mondiale che coinvolsero le terre di confine, la Venezia Giulia e la Dalmazia.

A Trieste la gara, la cui partenza è fissata alle 9.30, si disputerà su un tracciato di 10 km, corrispondenti a due giri di un percorso disegnato completamente su sterrato, con partenza e arrivo allestiti nei pressi della Foiba di Basovizza.

Per iscriversi alla gara competitiva è sufficiente visitare il sito www.corsadelricordo.it e selezionare l’edizione di Trieste. Assieme alla competizione agonistica si terrà anche una corsa non competitiva, che partirà in coda alla gara competitiva e si svilupperà su territorio interamente pianeggiante, sempre sui prati attigui alla Foiba di Basovizza per un percorso di 4 km circa. Alla non competitiva, lunga 4 km, ci si potrà iscrivere direttamente il giorno della gara dalle 7 alle 9.30. Sempre nella zona della partenza si potranno ritirare i pettorali della competitiva dalle 7 alle 8.30.

Parallelamente alla Corsa del Ricordo si terrà anche “La scuola in corsa”, dedicata agli studenti delle scuole di Trieste dai 10 ai 14 anni. In questo caso il percorso ad anello sarà di 500 metri e il numero di giri o la distanza da percorrere dipenderanno dall’età dei partecipanti. Va ricordato che il loro ritrovo presso la Foiba di Basovizza è previsto alle ore 9.00 di domenica 5 novembre con partenza alle ore 9.30.