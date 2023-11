Presentata al Municipio di Marghera la prima edizione del concorso teatrale “Atti Inattesi”

E’ stata presentata questa mattina, nella sala consiliare del Municipio di Marghera, la prima edizione del concorso teatrale “Atti inattesi” a cura dell’associazione Atto Gentile – Teatrino di via Pasini. Una rassegna per corti teatrali, è stato spiegato dagli organizzatori, con l’obiettivo di sperimentare nuovi linguaggi e di promuovere nuovi autori con differente esperienza. All’appuntamento è intervenuto il presidente di Municipalità, Teodoro Marolo.

Il concorso, rivolto a compagnie teatrali di tutta Italia si terrà dal 25 al 26 novembre nella sede teatrale di via Pasini 5/A a Marghera. “Dopo ‘Marghera Estate’ e “Ottobre in Jazz” il nostro territorio si appresta a ospitare un altro appuntamento culturale con una due giorni che ci porterà a teatro grazie a un concorso che vedrà sfidarsi compagnie teatrali provenienti da diverse parti d’Italia” ha detto Marolo. Sono già sette quelle selezionate che si contenderanno un premio in denaro assegnato da una giuria di esperti del settore.