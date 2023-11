Premio Urbanistica 2023, Comune e Città metropolitana vincono con progetti di innovazione tecnologica e rigenerazione urbana

Il Comune e la Città metropolitana di Bologna si sono aggiudicati il Premio Urbanistica 2023. Il Comune è stato premiato nella sezione Innovazioni tecnologiche per la gestione urbana, con il progetto “Bologna Città della Conoscenza”. La Città metropolitana ha ottenuto il premio della sezione “Rigenerazione ambientale, economica e sociale”, grazie al progetto “Rete Metropolitana per la Conoscenza: la Grande Bologna”.

Il concorso, arrivato alla XVI edizione, è indetto da “Urbanistica”, storica rivista dell’Istituto Nazionale di Urbanistica. La cerimonia per il conferimento del Premio si è tenuta ieri a Firenze nell’ambito della 20^ edizione di Urbanpromo , la rassegna organizzata da Inu e Urbit.

“Si tratta per noi di un ulteriore riconoscimento di una scelta ambiziosa fatta all’inizio del mandato di concentrare le attività dell’Amministrazione e le risorse del Pnrr su progettualità destinate a cambiare il volto della città – commenta Raffaele Laudani, assessore all’Urbanistica del Comune di Bologna – Siamo convinti che la conoscenza possa essere l’algoritmo che consentirà di fare di Bologna una grande piattaforma urbana europea. La selezione, contemporaneamente, del progetto bolognese della Città della Conoscenza e della proposta presentata dalla Città metropolitana per i Piani urbani integrati, chiamata Rete per la Conoscenza è un ulteriore motivo di orgoglio. Crediamo fortemente che la Grande Bologna sia l’orizzonte verso cui andare, la creazione di una unica grande comunità di un milione di abitanti”.

Info sul progetto “ Bologna Città della Conoscenza ”

“Per il secondo anno vinciamo questo ambito e prestigioso riconoscimento, sempre con un progetto Pnrr e sempre caratterizzato dall’obiettivo di rigenerare non solo spazi urbani, ma anche e soprattutto territori – ha commentato Maurizio Fabbri, consigliere metropolitano delegato alla Pianificazione territoriale – Un grande progetto della città che diventa un grande progetto metropolitano, creando così un collegamento reale fra la grande innovazione che sta caratterizzando Bologna, si pensi al tecnopolo, e il territorio metropolitano, anche e soprattutto quello più fragile. Da questo progetto non vogliamo solo una rigenerazione fisica degli spazi, ma soprattutto gettare le basi per rendere il territorio metropolitano sempre più attrattivo e pronto per le grandi sfide che il nostro tempo ci mette di fronte. Ringrazio l’Area Pianificazione territoriale della Città metropolitana per l’incessante lavoro sui programmi di rigenerazione urbana e i Comuni che hanno accettato questa difficile ma entusiasmante sfida”.

Info sul progetto ” Rete Metropolitana per la Conoscenza: la Grande Bologna “.