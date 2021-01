Precipita in canalone, salvato

Un escursionista di 57 anni è rimasto ferito dopo essere scivolato per circa centocinquanta metri in un canalone a causa del ghiaccio e rischiando di finire in un dirupo. L’incidente è avvenuto sul Colle Melosa, nel territorio comunale di Pigna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del nucleo speleo alpino fluviale (Saf), con il personale sanitario ed è stato allertato anche l’elisoccorso Grifo, il cui personale di bordo del Soccorso alpino ha verriccellato l’uomo, portandolo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

A dare l’allarme è stato un compagno di gita. A quanto si apprende il cinquantasettenne si sarebbe avventurato sul lastrone di ghiaccio, sprovvisto dei ramponi e per questo motivo è scivolato.