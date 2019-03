Prato: negozi chiusi dove passerà il corteo di Fn

I negozi di Prato resteranno chiusi lungo il percorso del corteo di Forza Nuova.

Il percorso del temuto corteo di Forza Nuova a Prato è cambiato. Ieri sera, gli organizzatori del corteo hanno ricevuto dalla questura un’ordinanza che gli indicava un cambiamento.

Inizialmente, il corteo sarebbe dovuto passare da piazza della stazione a piazza del mercato nuovo. Adesso, stando alle nuove indicazioni, Forza Nuova effettuerà un presidio in piazza del mercato nuovo.

Per questo motivo, molto negozi sono rimasti chiusi e hanno installato dispositivi per proteggere le vetrate dei negozi. Massimo Nigro, il candidato sindaco pratese di Forza Nuova, ha dichiarato: “Siamo stati avvisati solo ieri sera del cambio di programma, non siamo riusciti ad avvisare proprio tutti i manifestanti ma ci auguriamo di poterlo fare prima del presidio odierno. Siamo un po’ preoccupati ma speranzosi che entrambe le manifestazioni si svolgono pacificamente”.