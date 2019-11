Prato: arrestato pusher con un kilo di hashish

Arrestato pusher a Prato con 1 kilo di hashish.

Prosegue l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Prato quotidianamente impegnati nel controllo del territorio finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

E nel mirino dell’Arma c’è sempre la lotta alla droga. In tale contesto, un’altra importante attività è stata condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Jolo che nella nottata hanno tratto in arresto una 20enne pratese ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, i Carabinieri di Jolo, nell’ambito di un’indagine antidroga scaturita dal via vai di giovani in via Po nelle vicinanze del circolo Favini, hanno intensificato i controlli nella zona.

Tra l’altro, dopo il recente arresto per droga dei colleghi di Poggio a Caiano, i pusher sembra abbiano approfittato dei giorni di avverse condizioni meteorologiche per rifornire i loro clienti ipotizzando una minore presenza delle forze dell’ordine perché impegnate sul fronte della viabilità e soccorso.

Il ragazzo arrestato dai Carabinieri di Jolo, alla vista dei militari, ha tentato la fuga ma è stato immediatamente bloccato. L’idea di “averci visto giusto” trovava conferma all’esito della perquisizione. Nel corso dell’operazione di polizia i Carabinieri hanno rinvenuto 29 dosi di hashish.

Durante la perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto ulteriori 50 ovuli di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il taglio e confezionamento delle dosi e circa 1000 euro ritenuto il provento dell’attività di spaccio.