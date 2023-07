“Dopo i nostri ripetuti chiarimenti a mezzo comunicati stampa, farò omaggio al Presidente Bonomi di una copia del testo del contratto per il Terziario sottoscritto da Confcommercio e dalle più rappresentative Organizzazioni sindacali. Il Presidente Bonomi potrà così verificare che questo contratto – il contratto più applicato nel settore – prevede trattamenti economici complessivi superiori alla soglia dei nove euro ed un articolato sistema di tutele e di prestazioni in favore dei lavoratori, a partire dalla previdenza e dall’assistenza sanitaria integrative”: così Donatella Prampolini, Vice presidente di Confcommercio con delega al lavoro e alla bilateralità, in risposta alle dichiarazioni del Presidente di Confindustria sul salario minimo nel commercio.

“Confermiamo, dunque, che, a nostro avviso, la migliore risposta alla questione del salario minimo sta nella valorizzazione erga omnes dei contratti di lavoro stipulati tra chi rappresenta realmente il mondo delle imprese ed il mondo del lavoro. Contratti che meriterebbero, inoltre, misure di detassazione a supporto dei loro rinnovi e del welfare aziendale.”

“A proposito di potere d’acquisto dei lavoratori – conclude Prampolini – va poi ricordato l’impegno della distribuzione per il contenimento degli aumenti dei generi alimentari e dei beni di prima necessità. Noi stiamo facendo la nostra parte. E chiediamo che anche l’industria la faccia impegnandosi per il contenimento degli incrementi dei listini.”