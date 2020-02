Pr intervista papà virologo, basta fake

“L’errore più grande che l’uomo possa fare è delegare agli altri la propria capacità di giudizio” dice Carlo Federico Perno, Ordinario di Virologia e Microbiologia all’Università di Milano e Direttore di laboratorio dell’Ospedale Niguarda di Milano. A intervistarlo la figlia pr Maria Stella Perno, in un video che in poche ore ha già fatto oltre 100mila visualizzazioni.

Maria Stella ha chiesto al padre se si possa tenere sotto controllo un’epidemia in una settimana: “quando pensiamo a un’epidemia pensiamo alla peste di manzoniana memoria, questo è un virus e tutti i virus hanno una peculiarità, quella di apparire e sparire rapidamente, buona parte dei virus ha queste caratteristiche, niente ci vieta di pensare che dopo 2 settimane la situazione acuta sia passata, questo virus – che ricordiamo è di origine animale – è entrato nell’uomo, non si è trovato bene, saluta ed esce, la sto facendo a ridere ma spesso accade così”.