Pozzolo: Il Mistero del Colpo a Capodanno Scuote Fratelli d’Italia

Il deputato sospeso, Emanuele Pozzolo, accusa il caposcorta di Andrea Delmastro di aver sparato durante la festa di Capodanno. L’allarme cresce nel partito di Meloni, con preoccupazioni sulla posizione del sottosegretario alla Giustizia.

Panico in Fratelli d’Italia

Pozzolo mantiene la sua versione, respingendo le accuse e sottolineando la sua estraneità al colpo sparato nella notte di Capodanno. La sua testimonianza, in attesa degli esiti dello stub, genera preoccupazione nel partito di Giorgia Meloni, con l’attenzione che si concentra sul ruolo di Andrea Delmastro.

Versioni Contraddittorie

La vicenda, dai contorni misteriosi e avvolta in un’atmosfera da romanzo, presenta incongruenze che alimentano il dibattito. La notte dello sparo alla festa, organizzata dalla sorella-sindaca a Rosazza, sembra nascondere dettagli che necessitano di chiarezza.

Il Ruolo di Delmastro

Il sottosegretario alla Giustizia, ultrameloniano, era presente durante l’evento insieme alla sua scorta. Il colpo del mini revolver di Pozzolo ha colpito Luca Campana, marito della figlia del caposcorta di Delmastro, Pablito Morello. L’episodio solleva domande e sospetti che richiedono risposte concrete.

La Tensione Cresce

In Transatlantico, la preoccupazione e la curiosità tra i patrioti sono palpabili. L’indagine in corso, guidata dalle dichiarazioni di Pozzolo, crea tensioni all’interno del partito, che cerca risposte in merito a questo intricato enigma.