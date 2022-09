Potenza | Si cerca il pirata della strada che ha investito una coppia in viale Firenze senza prestare soccorso

Giovedì 1 settembre 2022 – Indagini sono in corso da parte della Polizia Locale per identificare l’automobilista che nella serata di ieri, mercoledì 31 agosto, ha investito in viale Firenze a Potenza una coppia, allontanandosi senza prestarle soccorso.

In suo aiuto sono intervenuti alcuni passanti e successivamente è stata affidata ai sanitari del 118. E’ stata trasportata in codice giallo nell’ospedale San Carlo per le cure del caso.

Gli agenti di Polizia stanno visionando le immagini delle telecamere della zona per poter risalire al conducente dell’auto pirata.