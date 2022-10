Martedì 3 ottobre 2022 – Un mezzo per la raccolta rifiuti dell’Acta è finito con una ruota nella voragine apertasi improvvisamente in via Sabbioneta a Potenza, a causa di una perdita di acqua.

I VV.F. utilizzando un’autogrù, hanno provveduto a rimettere sulla sede stradale il mezzo pesante.

La strada è rimasta chiusa per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni.

Sul posto Polizia Locale, Ufficio Tecnico Comunale e il personale dell’Acquedotto Lucano.