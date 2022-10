Potenza | E’ diventato una discarica il giardino davanti al Liceo Scientifico di via Anzio

Sabato 22 ottobre 22 – Quello che indispettisce è che nessuno si sia reso conto del degrado e sia intervenuto.

Ci riferiamo al giardino antistante al Liceo Scientifico in via Anzio a Potenza, all’altezza della fermata degli autobus.

Le immagini che vi proponiamo sono eloquenti, non aggiungiamo altro se non l’invito a chi di dovere di provvedere a pulire.

Ovviamente non possiamo non denunciare il poco senso civico di quanti, sebbene ci siano cestini per i rifiuti, buttano di tutto e di più nel giardino.

Intanto si provveda a pulire. Poi qualche controllo in più soprattutto all’ingresso e all’uscita dalla scuola sarebbe opportuno.