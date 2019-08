Posta dolcissima da Eurochocolate, nasce “Posta in Choco”

Aspettando Eurochocolate: l’iniziativa “Posta in Choco” per un dolce regalo nella cassetta della posta.

La sua 26esima edizione Eurochocolate, in programma a Perugia dal 18 al 27 ottobre 2019, avrà come tema centrale un curioso quanto antico oggetto: il bottone. #attaccabottone è infatti il claim della prossima attesa edizione del Festival Internazionale del Cioccolato.

Al Chocostore by Eurochocolate di Piazza IV Novembre, a Perugia, da ieri si è fatto largo un curioso modulo espositivo dove campeggia una fiammante cassetta delle lettere circondata da tante buste imbottite, tipiche delle spedizioni postali. Ciascuna busta custodisce una delle quattro varianti di tavolette da 85 grammi: Fondente 80%, Fondente 60%, Latte e Bianco e riporta all’esterno un tagliando pronto per essere compilato con il nome del mittente e del destinatario. Ma non solo: una parte del tagliando è già predisposto per scrivere un messaggio o una dedica speciale. Il cliente avrà quindi due possibilità: acquistare una o più originali confezioni di Posta in Choco e, al suo ritorno a casa consegnarle o spedirle a chi vuole, oppure lasciarle al negozio che, a fronte di un contributo spese, provvederà tempestivamente alla spedizione certificata di quanto acquistato.

“Si tratta di un progetto innovativo e fun-zionale – dichiara Eugenio Guarducci, Presidente di Eurochocolate – che nasce dall’osservazione di un trend fortemente in crescita, rappresentato appunto dalle vendite di prodotti personalizzati.Un’idea semplice ma, crediamo, efficace che ci piaceva fosse testata già in questo periodo, in attesa, di potenziarla a partire dal prossimo autunno e in particolare durante il nostro grande evento di Ottobre. Il design del packaging è molto “asciutto” e funzionale e la tavoletta di cioccolato non è affatto banale, ma frutto di un accurato e originale design”. E voi, siete pronti ad attaccare bottone anche per corrispondenza?