Post contro gli zingari, denunciata consigliera municipale Serena Russ

Non si placa la polemica sul post condiviso lo scorso 17 luglio su Facebook da Serena Russo, consigliera leghista del Municipio Centro Ovest delegata ai Servizi sociali, in cui invitava a «fare attenzione» nel parco della Fiumara per la presenza di «zingari che cercano di portare via i bambini».

Dopo la condanna espressa da diverse associazioni attive sul territorio e da alcuni partiti politici, il Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione in collaborazione con l’associazione di avvocati e attivisti Gay Lex, ha presentato martedì mattina una denuncia nei confronti di Serena Russo, consigliera leghista del Municipio Centro Ovest delegata ai Servizi sociali, per aver il post pubblicato su Facebook in cui invitava a «fare attenzione» nel parco della Fiumara per la presenza di «zingari che cercano di portare via i bambini».

La denuncia è stata presentata dalla presidente del comitato, Aleksandra Matikj, assistita dagli avvocati Michele Giarratano e Cathy La Torre: «Auschwitz? No, Sampierdarena. 1943? No, 2019. Viene la pelle d’oca nel respirare un clima di odio del genere. La polizia e i carabinieri hanno smentito la consigliera Russo, per cui l’abbiamo denunciata per i reati di cui agli artt. 604 bis, 3 comma 1 lettera a della L. 654/1975 (ora trasfuso nell’art. 604-bis comma 1 lettera a del codice penale), 658, 595 ma saranno comunque le Autorità giudiziarie della Procura della Repubblica di Genova a decidere quali pene applicare».

Contro il post di Russo, che in seguito aveva specificato che «non voleva essere tale ma solo di informativa e di aiuto per alcune mamme della zona» e che nei giorni scorsi sembra avere cancellato il profilo Facebook, erano insorti il Partito Democratico, Liberi e Uguali, Potere al Popolo – Rifondazione comunista e Lista civica Insieme, che hanno chiesto le dimissioni come consigliera.

«Procurare allarme e fomentare l’odio tra le persone, attraverso notizie non fondate da fatti e fonti attendibili, è esclusivamente mosso da interessi di propaganda elettorale”, in primis da quando lei stessa è presidente della Consulta delle elette e Consigliera delegata ai Servizi sociali – conclude Matikj -“

“