Positivi infermiera e paziente S.Martino

Un’infermiera e un paziente del monoblocco dell’ospedale San Martino di Genova sono stati trovati positivi al Covid. La positività è stata riscontrata in uno spazio di degenza comune che raggruppa Gastroenterologia e Chirurgia. Sono già stati tamponati tutti gli infermieri, i medici e i pazienti ed è previsto un nuovo controllo di chi sarà negativo tra 7 giorni. I contatti interni sono già stati tutti tracciati e tamponati. Tra 14 giorni la postazione drive dell’ospedale farà i due tamponi di controllo all’infermiera positiva per verificarne la negatività prima che sia fatta rientrare al lavoro. Il paziente è un uomo di 48 anni: era entrato in ospedale il 3 settembre per un’epatite. Il 10 settembre, intorno alle 18 l’uomo ha avuto un attacco febbrile e qualche ora dopo è subentrata la tosse. Tamponato e riscontrata la positività al covid-19 è stato trasferito nel reparto di malattie infettive e contemporaneamente in reparto sono stati bloccati visite, dimissioni e ricoveri fino all’arrivo dei tamponi di medici, infermieri e pazienti