Portogruaro – 4mila persone si sono riunite in piazza per salutare il nuovo anno

Il Sindaco Maria Teresa Senatore ha definito la serata come un successo, molte famiglie con bambini e ragazzi si sono ritrovati in Piazza dell Repubblica per festeggiare l’inizio del nuovo anno

L’evento organizzato Sergio Montico, il presidente della Pro Loco di Portogruaro, che ha organizzato l’evento insieme al Comune. Sul palco si sono esibiti dj e alcuni gruppi, le persone sono rimaste in piazza fino alle 2:30.