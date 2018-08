Porto Cesareo: Cade fulmine, diversi i feriti in spiaggia

Porto Cesareo, cade fulmine, diversi i feriti in spiaggia: grave un ragazzino di 13 anni

Un fulmine è caduto tra i bagnanti su una spiaggia tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, in Salento e ha provocato diversi feriti.

In particolare, il fulmine si è abbattuto su un gruppo di ragazzini senegalesi mentre stavano giocando a calcetto su un tratto di spiaggia libera tra i lidi “Le Dune” e “Il Tabù”. Tra questi sarebbe grave un ragazzino di 13 anni; il giovane è stato colpito mentre giocava vicino alla battigia ed è stato condotto in codice rosso all’ospedale Vito Fazi dove è stato sottoposto all’esame della Tac. Le sue condizioni sono ritenute molto gravi. Infatti è andato in arresto cardiaco ed é stato rianimato grazie al pronto intervento del bagnino de “Le Dune”, accorso col defibrillatore, e da alcuni infermieri liberi dal servizio che si trovavano nello stabilimento balneare.

Oltre al 13enne, un altro ragazzo di 17 anni è stato ricoverato in codice giallo. A confermare la notizia, il 118. Infine, altri tre ragazzini sono stati soccorsi sul posto dai sanitari del 118. Al momento dell’incidente non pioveva, ma in lontananza si avvertivano i primi tuoni. Sul posto sono intervenuti anche i Militari della Capitaneria di Porto.