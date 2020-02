Pordenone, i controlli nella notte della Polizia per combattere l’alcol alla guida

Le Forze dell’Ordine si sono concentrate sui maggiori luoghi di aggregazione sociale, per contrastare il fenomeno di guida in stato di ebbrezza e di alterazione per uso di droghe.

Sono iniziati alla mezzanotte di venerdì 21 febbraio e sono proseguiti fino all’alba del giorno seguente una serie di controlli sulle strade della provincia di Pordenone finalizzati a contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

I controllo agli utenti della strada sono stati effettuati in prossimità dei luoghi di aggregazione e di ritrovo tipici dei fine settimana, ovverosia a Pordenone – viale Martelli, Fiume Veneto – zona via Maestri del Lavoro, Zoppola – S.R. “13 Pontebbana”, Ponte Meduna e nel Comune di Porcia.

I servizi sono consistiti nel controllare i conducenti delle autovetture, di volta in volta fermate, procedendo a cura del Medico della Polizia di Stato, all’interno dell’Ufficio Sanitario mobile, al prelievo di tamponi con i campioni di liquido salivare, quale esame preliminare volto all’accertamento delle condizioni psico-fisiche degli stessi. In particolare sono stati conseguiti i seguenti risultati: 120 veicoli controllati; tre persone risultate positive all’etilometro (di cui: una con tasso alcolemico da 0,51/0,80 g/l alcool, due con tasso alcolemico da 0,81/1,50 g/l alcool); due accertamenti salivari per ricerca sostanze stupefacenti, di cui uno positivo; tre infrazioni totali al Codice della Strada; quattro patenti ritirate; 40 punti patente decurtati.

Il Questore della Provincia di Pordenone dott. Marco Odorisio, sottolinea come “l’impegno della Polizia di Stato nel predisporre ed effettuare tali servizi di controllo, ha molteplici finalità di prevenzione generale, nell’interesse proprio delle persone, quali utenti della strada: individuare comportamenti di guida pericolosi, arginare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, salvaguardare l’incolumità delle persone, accrescere la consapevolezza di una guida sicura”,