Ponte sul Garigliano danneggiato dopo incidente, al via le indagini tecniche

ANAS sta provvedendo alla redazione di un progetto per la sostituzione di uno dei tiranti del ponte Garigliano, lungo la statale Appia, rimasto gravamente danneggiato in seguito a un incidente stradale avvenuto lo scorso agosto. In quell’occasione, un’auto era uscita fuori strada, tranciando uno dei tiranti del ponte ad arco sull’Appia e compromettendone un secondo. Da quell’episodio,il vecchio tracciato dell’Appia era stato chiuso in entrambe le direzioni in corrispondenza del ponte sul fiume Garigliano, nel territorio di Minturno, in una zona in prossimità del confine con la provincia di Caserta.

Attualmente sono in corso le indagini tecniche prodromiche alla redazione degli elaborati progettuali nei quali saranno definiti i tempi necessari per l’esercuzione degli interventi. Allo stato attuale la viabilità è stata deviata sul vicino viadotto sulla strada statale SS7 Var, risanato nel mese di luglio, con un modesto incremento dei tempi di percorrenza