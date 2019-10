Ponte per Genova, in arrivo in cantieri nuovi pezzi

La struttura commissariale ha comunicato alcune variazioni rispetto al calendario dei trasporti eccezionali previsti per questa settimana. Contrariamente a quanto indicato in precedenza, le nuove parti di impalcato movimentate mercoledì saranno portate nel cantiere di Levante.

Scatta dunque il divieto di sosta su via Reti e via Fillak dalle ore 19 del 30 ottobre fino alla mattina del 31 ottobre. Appostiti cartelli di divieto di sosta sono già stati affissi ieri sera lungo le vie interessate.

Il percorso seguito dai conci diretti al cantiere di Levante sarà: via della Superba, via Tea Benedetti, ponte Pieragostini, via Pieragostini, via Avio, piazza Vittorio Veneto, piazza Montano, via Paolo Reti, via Fillak. La viabilità sarà interdetta al passaggio dei convogli dal personale di polizia locale.

Alle altre movimentazioni della settimana, già previste e confermate, si aggiunge il trasporto di 3 conci dalla banchina Aen/Arcelor Mittal con partenza alle ore 22 di domenica 3 novembre, fino ad arrivo in cantiere di Ponente.

I conci, caricati su appositi carrelli stradali, si muoveranno partendo dalla banchina seguendo l’asse: via della Superba, via Tea Benedetti, via Renata Bianchi, via Perini e ingresso in cantiere. I convogli saranno scortati da pattuglie della polizia locale e vetture di supporto tecnico. La viabilità sarà interdetta al passaggio dei convogli.

Nella notte fra martedì 29 e mercoledì 30 ottobre, le linee bus 1, 9, 618 e 663 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Linea 1 (indicativamente dalle ore 22.00 alle ore 24.00)

Direzione Ponente: i bus giunti in via Buozzi, proseguiranno per via Milano, via Cantore, piazza Montano, via Degola e via Pieragostini dove riprenderanno regolare percorso. Direzione Levante: i bus giunti al termine di via Siffredi, proseguiranno per piazza Savio, via Guido Rossa, lungo mare Canepa e via Milano dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 618 (indicativamente dalle ore 22.30 alle ore 24.00)

Direzione Ponente: i bus giunti alla fine di via Cantore effettueranno capolinea provvisorio in piazza Montano. Direzione Levante: i bus in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Montano proseguiranno per via Cantore dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 663 (indicativamente dalle ore 22.00 alle ore 24.00)

Direzione Levante: i bus giunti al termine di corso Perrone effettueranno capolinea provvisorio in piazza Massena. Direzione Ponente: i bus in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Massena proseguiranno per corso Perrone dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 9 (indicativamente dalle ore 23.30 alle ore 1.00)

Direzione Ponente: i bus giunti in via Buozzi proseguiranno per via Milano, via Cantore, piazza Montano, corso Perrone, ponte Polcevera e piazza Pallavicini dove riprenderanno regolare percorso. Direzione Levante: i bus giunti in piazza Pallavicini, proseguiranno per ponte Polcevera, corso Perrone, piazza Massena, via Pieragostini, via Pacinotti, via Avio, piazza Vittorio Veneto, piazza Montano e via Cantore dove riprenderanno regolare percorso.

Gli orari in cui si verificheranno le variazioni ai percorsi AMT, come sopra indicati, potrebbero subire modifiche in relazione al transito del trasporto eccezionale. Il personale graduato di AMT sarà presente sul posto per gestire in tempo reale eventuali ulteriori variazioni.