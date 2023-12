Ponte dell’Immacolata e festività natalizie

Nell’ambito delle iniziative collegate all’evento “Trento, città del Natale” e del conseguente afflusso turistico e di persone residenti nel periodo che va dal 18 novembre 2023 al 6 gennaio 2024 è stata prevista un’articolazione della presenza degli agenti sul territorio al fine di garantire visibilità ed il giusto presidio di tutte le aree interessate alle manifestazioni.

Le zone in cui sarà garantita la presenza sono quelle in cui vi è l’afflusso maggiore di persone, autobus turistici e autovetture alla ricerca di posteggi.

Il dispositivo messo in campo dalla Polizia locale sarà incrementato per numero in occasione di questa settimana in quanto, oltre agli afflussi per i Mercatini e le iniziative di “Trento, città del Natale”, si svolgerà anche la tradizionale Fiera di Santa Lucia (circa 380 le bancarelle previste).

Per far fronte alla fase di rientro dei turisti, anche provenienti da altre zone della provincia e prevista dal pomeriggio di domenica 10 dicembre, saranno presenti sul territorio pattuglie dedicate al controllo della statale 12. In relazione al flusso veicolare di rientro dal ponte dell’Immacolata e in sinergia con la sala operativa della Protezione civile provinciale il traffico diretto a sud potrà essere deviato in direzione di Ravina – provinciale 90.

Sono disponibili durante i fine settimana i seguenti parcheggi aggiuntivi degli istituti scolastici:

Iti – Tambosi – Pozzo, via B. Acqui 17; orario 9:00 – 19:00 (fino al 23 dicembre)

Ist. salesiani M. Ausiliatrice, via Barbacovi 22; orario 8:00 – 19:00 (fino al 17 dicembre)

Liceo Prati, piazza Garzetti; orario sabato 9:30 – 19:00, orario domenica 9:30 – 19:30 (fino al 24 dicembre 2023)

Seminario maggiore, via Endrici; orario 8:30 – 19:30 (solo domenica fino al 17 dicembre 2023)

G. Bresadola, via del Travai; orario sabato 14:00 – 19:30, domenica 8:00 – 19:30 (fino al 17 dicembre 2023)

A. Manzoni, c.so Buonarroti; orario 8:00 – 19:30 (fino al 17 dicembre 2023)

Liceo Da Vinci, vai Giusti; orario sabato 14:00 – 19:00, orario domenica 9:00 – 19:00 (fino al 17 dicembre 2023 con presenza anche il 30 dicembre 2023)

Tambosi – Pozzo, via Barbacovi 7; orario 9:00 – 19:00 (fino al 23 dicembre 2023)

Liceo rosmini, via Malfatti 2; orario 9:00 – 19:00 (fino al 17 dicembre 2023).

Vedi maggiori dettagli nel testo dell’avviso in allegato.