Ponte Corleone. Dichiarazione consigliere Gelarda

Notizie



“Forse la nostra strigliata dell’altro giorno nei confronti dell’Amministrazione comunale, che abbiamo accusato di essere lenta, è servita a qualche cosa. Visto che a distanza di meno di 48 ore dalla nostra nota è stata pubblicata l’ordinanza per la riapertura del Ponte Corleone. C’è voluto quasi un mese di riflessione, da quando la Icaro Progetti ha consegnato la relazione al Comune, per spostare alcuni blocchi di cemento, mentre i palermitani passavano le loro giornate nel traffico. Speriamo che tutto vada per il verso giusto, e veramente da martedì il ponte sarà riaperto e i palermitani in parte liberati”.

Lo dichiara Igor Gelarda, consigliere comunale e capogruppo Lega Palermo.