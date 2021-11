Polizza auto online: quale scegliere e come calcolare il premio

Al giorno d’oggi trovare la polizza auto perfetta per le proprie esigenze, che sia completa di tutte le coperture necessarie e al tempo stesso conveniente, è decisamente più semplice. Non si deve più infatti andare personalmente presso lo sportello fisico della compagnia assicurativa: si può fare tutto direttamente online. Diverse assicurazioni infatti offrono la possibilità di calcolare il preventivo direttamente all’interno del loro sito web, in base alla tipologia di polizza che si preferisce. Quale copertura conviene scegliere però? E come calcolare i costi della propria assicurazione auto? Scopriamolo insieme.

Come scegliere le coperture della polizza auto

Oltre alla RC Auto, che è la polizza obbligatoria per tutti coloro che intendono guidare un veicolo, conviene aggiungere al proprio pacchetto assicurativo altre coperture, da scegliere in base al proprio stile di guida e ad altri dettagli specifici. Tra le più consigliate in assoluto troviamo la polizza infortuni del conducente, che è sempre raccomandata in quanto permette di avere un risarcimento da parte dell’assicurazione in caso di sinistro anche qualora fosse l’assicurato a farsi del male.

Altrettanto utile è la copertura contro furto ed incendio, perché non ha un costo esagerato e permette di tutelarsi in queste eventualità che purtroppo non sono molto rare. Lo stesso si può dire della polizza sulla grandine e gli eventi atmosferici, utile in modo particolare per coloro che non hanno un posto auto coperto in cui lasciare l’auto.

I neopatentati dovrebbero prendere in considerazione anche la Kasko, specialmente se hanno intenzione di mettersi alla guida di un veicolo nuovo. Questa polizza infatti è quella che garantisce la maggior protezione in assoluto e risarcisce anche i danni provocati all’auto dall’assicurato.

Polizza auto con scatola nera: sì o no?

Al giorno d’oggi le migliori compagnie di assicurazione auto propongono anche l’opzione della scatola nera: un dispositivo satellitare da installare sul proprio veicolo che offre numerosi vantaggi e registra stile di guida, posizione dell’auto, velocità, ecc. In molti si chiedono se valga o meno la pena optare per una polizza con scatola nera e bisogna dire che al giorno d’oggi questa è un’opzione alquanto vantaggiosa. Merita dunque di essere presa in considerazione, perché permette di risparmiare e di ottenere tantissimi servizi di ultima generazione come l’antifurto satellitare, il vivavoce in auto per comunicare con l’agente assicurativo e via dicendo.

Polizza auto: come calcolare un preventivo online

Come abbiamo accennato, oggi è possibile calcolare un preventivo direttamente online per la propria polizza il che è un vantaggio non da poco. Molte compagnie offrono uno strumento all’interno del proprio sito web che consente di effettuare il calcolo dell’assicurazione auto con targa. Non occorrono altre informazioni: basta inserire questo dato per avere una stima di quanto si andrà a pagare la polizza e in un secondo momento è possibile perfezionare il preventivo indicando tutti i dettagli in modo più approfondito. I preventivatori online presenti nei siti web delle compagnie assicurative sono delle risorse davvero utili, perché consentono di evitare inutili perdite di tempo e di capire immediatamente quale opzione possa fare al proprio caso.