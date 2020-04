Polizia,su app possibile segnalare violenza domiciliare

Anche le violenze che si consumano tra le mura domestiche possono essere segnalate alla Polizia attraverso la app YouPol

L’applicazione, rivolta in particolare ai giovani e ideata per contrastare bullismo e spaccio di stupefacenti, amplia le sue funzione e introduce la possibilità di segnalare anche episodi di violenza domestica. “Visto che la nostra vita è cambiata a causa dell’emergenza Covid-19 e dobbiamo passare più tempo a casa – spiega un video della Questura di Trieste – l’app può aiutare ancora di più nei momenti di difficoltà”.

La applicazione per smartphone e tablet prevede la possibilità di segnalare reati, attraverso la trasmissione in tempo reale di messaggi e immagini, agli operatori della Polizia.