Polizia locale. Vendita bici rubate, un denunciato

Gli agenti del Nucleo bici rubate della Polizia locale di Milano hanno compiuto un’operazione di rilevanza, sequestrando biciclette di notevole valore commerciale, compresa quella appartenente al cittadino che aveva precedentemente denunciato il furto. L’intervento è scaturito da un’indagine avviata in seguito alla segnalazione del furto di una bicicletta da corsa professionale.

La vittima, dopo aver individuato la propria bicicletta tra gli annunci di vendita online, ha collaborato con la Polizia locale. Il Nucleo bici rubate ha contattato il venditore, proprietario di un’impresa a Cormano, dando il via alle indagini. Il risultato è stato il sequestro di sette biciclette, tra cui quella rubata, del valore complessivo di circa 10.000 euro.

Le autorità hanno perquisito alcuni garage utilizzati come officina nel comune di Cormano, individuando le biciclette oggetto di furto e altre di dubbia provenienza. Il responsabile è stato denunciato per ricettazione. Si stima che ulteriori indagini saranno condotte per identificare eventuali altri veicoli di provenienza illecita.

La bicicletta rubata sarà restituita al legittimo proprietario nei prossimi giorni, e saranno intrapresi gli accertamenti necessari per individuare i legittimi proprietari delle altre biciclette coinvolte nell’operazione.

Il Nucleo bici rubate continua la sua attività, sia sul territorio che online, rispondendo alle segnalazioni dei cittadini tramite la pagina Facebook “Bici rubate e ritrovate – Polizia locale Milano” e l’indirizzo di posta elettronica pl.bicirubate@comune.milano.it.