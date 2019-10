Polizia di Stato. Servizi ad Alto Impatto nell’area della Stazione Termini. Esiti degli ultimi 10 giorni.

Con apposita ordinanza di servizio, il Questore Carmine Esposito, ha implementato il dispositivo di controllo già in atto presso lo scalo ferroviario di Roma – Termini al fine di garantire, nell’arco delle 24 ore, adeguate misure di sicurezza per le migliaia di passeggeri che transitano in loco.

L’azione di controllo ha riguardato in particolare l’individuazione di soggetti dediti ad attività delittuose come rapine e furti, di persone dedite ad attività abusive, nonché la gestione e la ricollocazione di soggetti in stato di marginalità.

I servizi sono stati effettuati in maniera sinergica dagli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato Viminale, del Reparto Volanti, del Reparto Prevenzione Crimine, del Reparto Mobile, dalla Squadra Cinofila, dalla Polizia Ferroviaria e dal Nucleo Servizi della Questura. Ha partecipato ai controlli anche personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e di Polizia Roma Capitale.

Solo negli ultimi 15 giorni sono state identificate 7151 persone di cui 2165 straniere. 93 sono le persone accompagnate negli uffici di Polizia per l’identificazione e 43 quelle fotosegnalate. 38 persone denunciate in stato di libertà, di cui 21 stranieri.

6 persone sono finite in manette, 5 soggetti sono stati segnalati al Prefetto perché trovati in possesso di marijuana, poi sequestrata.

136 i controlli effettuati all’interno di esercizi commerciali, con 33 sanzioni amministrative irrogate. 3 controlli ad ambulanti con 6 sanzioni notificate; 970 i pezzi di merce varia sottoposta a sequestro.

Sono stati effettuati, inoltre, 57 posti di controllo durante i quali sono stati fermati 1601 veicoli, con 3 sequestri e 1 fermo amministrativo, 14 patenti e 5 carte di circolazione ritirate; 894 le contravvenzioni al Codice della Strada sollevate.

Le attività di controllo proseguiranno anche nelle prossime settimane.