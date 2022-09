Policoro | Incendio nello stabilimento balneare “Bambulè Repubblic”

Giovedì 8 settembre 2022 – Incendio la notte scorsa nello stabilimento balneare “Bambulè Repubblic”, il più noto della zona.

Le fiamme hanno distrutto la struttura in legno che ospitava il bar.

Le fiamme sono state spente dai Vigili del Fuoco.

Sul posto i Carabinieri che stanno svolgendo indagini per chiarire le cause dell’incendio che non si esclude possano essere dolose.

Il proprietario dello stabilimento balneare Tarsia è titolare di una azienda che produce mobili molto nota nella zona.

