Il poker ha molto da offrire a chiunque sia disposto a tenersi aggiornato. Soprattutto adesso che le potenzialità della rete sono alle stelle, è possibile seguire i maggiori eventi del mondo del poker, anche per l’anno 2023.

I tre eventi maggiori per l’anno 2023

Il poker non è fatto solo per essere giocato. Per quanto possa sembrare paradossale, visto che si parla comunque di un gioco d’azzardo, il poker può anche essere seguito, come uno sport in piena regola. Al di là del recente riconoscimento del rango di sport al gioco del poker, giocare a una variante di Texas Hold’Em su un casinò online è un’esperienza valida tanto quanto guardare i migliori pokeristi in circolazione confrontarsi nei maggiori eventi dell’anno in corso.

Il 2023 ha almeno 3 grandi tornei da offrire al più vasto pubblico, e uno di questo è pensato proprio per i giocatori italiani.

World Series of Poker 2023

Iniziando dalla competizione maggiore, tra i mesi di maggio e luglio si giocano le WSOP per l’anno 2023. Come gli appassionati sanno e come è logico supporre, la maggiore competizione di poker del pianeta ha sede a Las Vegas, che può essere considerata la patria virtuale di qualsiasi pokerista di professione. Una serie di tornei introduce giocatori professionisti di tutto il mondo ai grandi eventi finali. Ogni torneo ha un suo livello di difficoltà e di buy-in, e ognuno di essi concorre a portare i pokeristi al Main Event. Attorno a questo confronto orbita una grandissima quantità di denaro e di attenzione, grazie a quel vasto pubblico di pokeristi appassionati o improvvisati che segue ogni anno la principale competizione di poker del mondo.

European Poker Tour 2023

Negli ultimi 20 anni, il gioco del poker ha attirato un’attenzione crescente anche in Europa. Da qui all’organizzazione di una competizione tutta europea, il passo è stato breve. Dal 2007, hanno luogo gli European Poker Tour, che coinvolgono le principali città europee e i loro giocatori professionisti. Guardando all’anno 2023, le città coinvolte saranno Parigi, Montecarlo, Barcellona, Cipro e Praga. Si segnala la possibilità, data dai casinò che offrono le dirette del torneo in live streaming agli appassionati, di scommettere a favore o contro le star del poker radunate attorno al tavolo verde.

Italian Poker Open 2023

Arrivando finalmente all’evento di poker tutto all’italiana, l’Italian Poker Open ha sede nel casinò di Sanremo. La location lussuosa e di alto profilo ospita non soltanto il Main Event, che ricalca la definizione usata nel WSOP, ma anche 7 Day1 e svariati eventi di accompagnamento, tutti rigorosamente a tema. Il montepremi, infine, è pari a 1 milione di euro. Gli appassionati di poker in Italia, tuttavia, sono spesso più stuzzicati dall’idea di partecipare a un torneo di spessore e confrontarsi con altri professionisti, piuttosto che dall’entità del premio finale.

Vale infine la pena specificare che gli eventi segnalati sono interessanti da seguire in diretta, ma possono benissimo essere recuperati anche dopo la loro conclusione. Piattaforme dedicate, quali canali YouTube o Twitch, spesso offrono delle clip o dei video di intere sessioni di gioco, che si rivelano particolarmente interessanti per gli appassionati. Sono dunque risorse essenziali, soprattutto per chiunque non abbia occasione di seguire tutti i tornei di preparazione al Main Event delle WSOP 2023.