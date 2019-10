Estratto dell’intervista rilasciata da sky sport al centrocampista juventino. Un gol da tre punti, quello segnato contro il Bologna, e un momento di forma straordinario per Pjanic, merito anche del nuovo stile di gioco portato da Maurizio Sarri: “Mi sento bene, ho avuto un inizio di stagione importante e sono contento, mi sento del pieno della maturità. La squadra si esprime bene sul campo e io mi diverto. I gol fanno sempre piacere, ma la cosa fondamentale è che la squadra sia prima nel girone di Champions e prima in campionato. Dobbiamo continuare così e magari aumentare il nostro vantaggio nel prossimo ciclo di partite. Dal punto di vista personale, il mio sogno è quello di essere uno dei migliori centrocampisti al mondo, lavoro per questo. Poi il mio modo di giocare dipende anche dagli allenatori e Sarri ci chiede un tipo di calcio in cui io mi trovo molto bene, speriamo di continuare così”.