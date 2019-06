Pisa: scritta contro la consigliera leghista

Scritta contro la consigliera leghista Matilde Barbieri che sta sostenendo l’esame di maturità.

Matilde Barbieri ha 18 anni e sta sostenendo l’esame di maturità. Non è però un’adolescente media, dal momento che è una neoeletta consigliera leghista.

Fuori dal liceo Marconi di San Miniato è comparsa una scritta fatta con la vernice rossa: “Leghista non ti vogliamo. Razzista vergogna”.

Matteo Salvini ha subito difeso a spada tratta la ragazza con uno status su Facebook: “Chi parla di democrazia ma poi insulta e minaccia una studentessa portando la politica tra i banchi di scuola è un idiota. Forza Matilde!”.

Lorenzo Fontana, ministro della Famiglia: “Non mollare e non ti curare di questi attacchi vergognosi”.

Anche Susanna Ceccardi, da poco eletta al Parlamento Europeo, è intervenuta dicendo: “Qualche vigliacco ha deciso di colpirla proprio in un momento così critico della sua adolescenza, cercando di intimorirla con delle scritte offensive fuori dal suo liceo. Colpita per le sue idee e per il fatto che a 18 anni abbia deciso di candidarsi per dare un contributo alla vita politica del suo comune”.