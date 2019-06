Pirati strada: ferite ragazze in scooter

Grave incidente nel Leccese con due ragazze rimaste ferite: viaggiavano in scooter a Castromediano, frazione del comune di Cavallino, alle porte di Lecce, quando è avvenuto lo scontro con una vettura e il conducente non si è fermato a prestare soccorso.

Il pirata della strada pare fosse al volante di una piccola auto scura. Sono intervenuti i Carabinieri e il 118. Al vaglio, le immagini delle telecamere di alcuni negozi e di un semaforo della zona di via Leuca, dov’è avvenuto l’incidente.

Una 22enne di Lizzanello (Lecce), che era alla guida dello scooter, è ricoverata in rianimazione dopo essere stata operata all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dov’è arrivata in codice rosso anche l’altra ragazza, una 17enne di Cavallino, che ha riportato lesioni meno gravi.