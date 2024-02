Piemonte Pnrr: Successo nell’Avvio del 99,9% dei Progetti Finanziati

La Regione Piemonte si Distingue nella Realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

31 Gennaio 2024 – Il presidente Alberto Cirio annuncia con orgoglio che il 99,9% dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) gestiti direttamente dalla Regione Piemonte è stato avviato con successo. Quasi il 70% di questi progetti è già in corso o completato, evidenziando l’efficienza e la tempestività dell’azione regionale.

Risultati del Monitoraggio al 31 Dicembre 2023

Alberto Cirio, al termine dell’audizione presso la Sezione di controllo della Corte dei Conti, presenta i dati aggiornati al 31 dicembre 2023, confermando il notevole progresso nell’attuazione del Pnrr. Il piano assegna alla Regione Piemonte 1,6 miliardi di euro per 976 interventi, su cui la regione ha competenza diretta.

Dettagli dei Progressi

Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo

Il 99,73% dei 367 progetti è già avviato, corrispondente al 99,53% dei 80 milioni di euro assegnati. La metà delle risorse è destinata a progetti in corso, mentre gli altri saranno avviati nei prossimi mesi.

Missione 2 – Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica

Tutti i 199 progetti, finanziati con 340 milioni di euro, sono avviati. Il 45% di essi è concluso o in corso.

Missione 3 – Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile

Oltre 140 milioni di euro sono destinati a interventi in corso, con particolare attenzione alla Torino-Ceres e alla linea Canavesana.

Missione 4 – Istruzione e Ricerca

Il 50% dei progetti è già concluso, con una spesa totale di oltre 30 milioni di euro.

Missione 5 – Inclusione e Coesione

Il 20% degli interventi è già concluso, mentre l’80% è in corso, per un totale di 363 progetti finanziati con oltre 204 milioni di euro.

Missione 6 – Salute

Tutti i 430 progetti, finanziati con circa 800 milioni di euro, sono stati avviati. Il 70% degli interventi è in corso, con il 20% già concluso.

Il Costante Monitoraggio Attraverso il Nuovo Sito Web

Il monitoraggio costante dei progetti è accessibile su pnrr.regione.piemonte.it, il sito web della Regione Piemonte ora rinnovato. La piattaforma fornisce dettagli sullo stato di avanzamento, risorse e soggetti coinvolti per ogni progetto, diventando uno strumento consultabile e intuitivo per cittadini, enti locali e imprese.

Conclusioni

Il “cantiere Pnrr” è in pieno svolgimento, e la Regione Piemonte dimostra di essere un esempio virtuoso nella gestione e monitoraggio dei fondi pubblici. Il presidente Cirio sottolinea l’impegno per un uso oculato delle risorse, evidenziando il Pnrr come un investimento cruciale per il futuro e lo sviluppo del territorio.