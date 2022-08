Picchiata dal marito, si rifugia dai Carabinieri. Arrestato il 35enne per maltrattamenti

Giovedì 11 agosto 2022 – I Carabinieri della Stazione di Bella hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 35enne domiciliato in quel comune, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti ai danni della moglie.

L’epilogo della vicenda risale alla mattina di domenica 7 agosto, intorno alle ore 09:00, quando dopo l’ennesimo episodio di aggressione da parte del marito, la donna di origini nigeriane, riusciva a svincolarsi, è uscita dall’abitazione saltando dalla finestra e ha raggiunto la strada. In preda al panico, ha chiesto aiuto ad un passante, che l’ha soccorsa e l’ha accompagnata locale Stazione dei Carabinieri.

Raggiunta la caserma dell’Arma, i militari hanno notato gli evidenti segni delle percosse subite richiedendo immediatamente l’ausilio dei sanitari.

I Carabinieri hanno ricostruito la vicenda e, raggiunta la casa coniugale, ove era presente ancora il marito dell’aggredita, constatavano ancora ben evidenti le tracce dell’aggressione consumata poco prima, rinvenendo due bastoni di scope rotti, utilizzati presumibilmente per picchiare la donna ed il telefono della stessa totalmente distrutto dall’uomo, per impedirle di chiedere aiuto.

L’uomo, nei cui confronti vale naturalmente la presunzione d’innocenza, è stato arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di Potenza.

In ordine ad eventi del genere, si ricorda, ancora una volta, quanto suggerito nel tempo, vale a dire informare tempestivamente i Carabinieri, attraverso il NUE (Numero Unico di Emergenza) 112 di pronto intervento, od anche rivolgendosi direttamente ai numerosi presidi del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, distribuiti capillarmente nei tanti comuni del potentino, così da consentire di predisporre rapide risposte.

Si sottolinea al riguardo che, in siffatte occasioni, come stabilito dalle modifiche normative che hanno interessato lo specifico settore, i Carabinieri, in accordo con l’Autorità Giudiziaria, possono adottare specifiche misure a protezione e sostegno delle vittime di tali comportamenti delittuosi.