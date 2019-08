Piazza Bologna: spacciatori provano a vendere marijuana a Carabinieri

A piazza Bologna due spacciatori si sono fatti scoprire provando a vendere droga ai carabinieri.

Due cittadini marocchini sono stati arrestati nella notte del 6 agosto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I due, irregolari sul territorio nazionale e rispettivamente di 26 e 30 anni, stavano girando per Piazza Bologna nella tarda serata alla ricerca di potenziali clienti e si sono avvicinati a un gruppo di cinque Carabinieri, in quel momento liberi dal servizio e in abiti civili, che stavano conversando nel parco centrale.

I due, avvicinandosi, hanno immediatamente esordito chiedendo ai militari se qualcuno del loro gruppo fosse interessato all’acquisto di marijuana.

I Carabinieri a quel punto si sono identificati e hanno subito arrestato i due pusher, sicuramente rimasti molto sorpresi dall’identità della comitiva. In seguito agli accertamenti i militari hanno rinvenuto nelle tasche degli spacciatori circa 10 grammi di marijuana pronti per essere smerciati.

I due sono stati in seguito trattenuti in caserma, in attesa del rito direttissimo.