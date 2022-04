(REGFLASH) Philadelphia, 20 apr. Nel corso di un incontro presso l’Union League di Philadelphia programmato martedì sera 19 aprile, dalla NIAF per celebrare la Regione d’onore 2021, i rappresentanti della Regione Abruzzo hanno ricevuto dalla delegata rappresentante del Comune di Philadelphia una copia in miniatura della “Liberty Bell”, la campana della libertà che ha un grande significato storico per tutti gli Stati Uniti, essendo uno dei simboli più comunemente associati alla Rivoluzione americana e alla Dichiarazione di Indipendenza. (REGFLASH) FSUS/220420