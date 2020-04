‘Pescheria solidale’ a Catania

Fare la spesa alla Pescheria di Catania assume un valore in più: non solo sarà possibile donare beni di prima necessità da destinare ai soggetti a rischio del rione Castello Ursino-San Cristoforo

L’iniziativa è promossa da Gammazita ed è un invito a restare al fianco della gente del centro storico, che siano bottegai in cerca di clienti o famiglie meno abbienti. A fine giornata, i volontari dell’associazione ritireranno le donazioni raccolte e distribuiranno la spesa a chi ne avrà più bisogno. È attiva anche una raccolta fondi online ‘Dona una spesa, Fai la tua Parte!’. Il punto di raccolta e smistamento alimentare di Piazza Federico di Svevia 92 è sempre aperto per ogni donazione di tipo alimentare e di beni di prima necessità in favore del quartiere.