Perugia, la Torre degli Sciri si colora per le donne e i bambini | VIDEO

La città di Perugia aderirà a due campagne: “Orange the world: end violence against women and girls” e alla Giornata mondiale dei neonati prematuri.

Perugia aderisce alla campagna “Orange the world: end violence against women and girls”. In occasione della Giornata internazionale ONU contro la violenza sulle donne che si celebra il 25 novembre di ogni anno, il Segretariato Generale delle Nazioni Unite ha lanciato la Campagna “Orange the world: end violence against women and girls”, invitando Enti ed Associazioni ad illuminare di arancione monumenti significativi delle proprie città. Perugia ha aderito all’invito di Soroptimist Interna­tional Club di Perugia che ha chiesto di illuminare un monumento in concomitanza con le iniziative organizzate dallo stesso Club contro la violenza sulle donne. Per questo, la Torre degli Sciri sarà quindi illuminata di arancione dal 25 al 28 novembre 2019.

Ma la Torre perugina sarà anche illuminata di viola, in occasione della Giornata mondiale dei neonati prematuri il giorno 17 novembre 2019. In questo giorno, infatti, si celebra il World Prematurity Day, giornata mondiale dei bambini prematuri, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema dei neonati pretermine, richiamare il valore dell’assistenza e sottolineare l’importanza della prevenzione dei fattori di rischio che possono favorire il verificarsi della prematurità. Il comune di Perugia, aderendo alla campagna di sensibilizzazione, illuminerà la Torre degli Sciri di viola, colore simbolo della giornata. Il reparto di Terapia Intensiva Neonatale, in linea con tutte le TIN italiane, sarà aperto non solo ai genitori ma anche a nonni, fratellini e parenti che vorranno festeggiare la giornata insieme al personale della struttura.