Perde il controllo dell’incendio sterpaglie, arrivano i vigili del fuoco

ALBENGA – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in località Case Berta ad Albenga per spegnere un piccolo rogo. Secondo quanto appreso il proprietario di un’abitazione stava bruciando nel proprio giardino alcune sterpaglie quando il fuoco ha avvolta altri oggetti che si trovavano nelle vicinanze, tra cui anche dei materiali in plastica, così come riferito dai pompieri.

L’allarme è scattato intorno alle 6.30, i vigili del fuoco giunti nella località hanno provveduto a spegnere le fiamme. Nessun conseguenza per il proprietario. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire esattamente quando accaduto e accertare eventuali responsabilità e sanzioni.