Perché gli uomini si rivolgono ad una escort

Un tema, più d’altri, imperversa nel panorama nazionale da svariato tempo: la legalizzazione della prostituzione. Da svariati decenni, ormai, il dibattito attorno a questo argomento è particolarmente vivace nella nostra società, ma la situazione resta ferma alla legge Merlin, stilata nell’ormai lontanissimo 1958. Da oltre tre decenni si discute di una riforma, ma nulla, al momento, è stato fatto.

Internet, in tal senso, dovrebbe far comprendere come superare la “Merlin” sia diventato indispensabile, in considerazione del fatto che le escort, pur non essendo riconosciute come “professione”, riscuotono un crescente successo, ampliando la base dei loro clienti quotidianamente. Il pubblico maschile che si rivolge a queste professioniste dell’eros, oltretutto, è estremamente variegato.

Bellezza, sex-appeal e fascino sono i tre motivi principali

Chi pensa, infatti, che sia destinato solo agli over 40, sbaglia in modo grossolano. Certo, non c’è alcun dubbio come gli uomini che hanno sciorinato la quarantina siano i principali fruitori dei servigi offerti dalle escort, ma negli ultimi due decenni sono cresciuti sensibilmente anche i giovani, spesso ventenni, che decidono di trascorrere qualche momento di assoluto relax e piacere in compagnia di queste professioniste.

In questo specifico caso, non si può far altro che segnalare il clamoroso successo delle cosiddette “milf escort”, particolarmente appetite dai ragazzi dai venti ai trent’anni d’età. A spingere i giovani verso le milf escort è il desiderio di conoscere meglio i segreti del sesso, che, al pari di quanto avviene in qualsiasi altro ambito della vita, vengono appresi e raffinati col passare del tempo.

L’esperienza di queste donne risulta particolarmente utile, a detta dei ventenni/trentenni che a loro si rivolgono, non solo per affinare le proprie conoscenze, ma anche, se non soprattutto, per realizzare alcuni desideri sessuali che, in svariati casi, non vengono esauditi dalle giovani partner. Una motivazione quest’ultima, ad onor del vero, non riguarda solo gli uomini di età più giovanile.

Prendendo spunto dall’intero universo maschile, infatti, si rileva che la maggior parte degli stessi si rivolgono ad una escort, non per forza “milf”, per appagare fantasie che la propria partner non vuole esaudire: grazie a queste donne, in moltissimi casi, i sogni diventano realtà. Ed il benessere psico-fisico di questi uomini, di conseguenza, aumenta sensibilmente.

Internet è il luogo principale dove gli uomini scelgono una escort

Non è sempre detto, tuttavia, che l’uomo si rivolga ad una escort perché la propria compagna non intenda tramutare all’atto concreto una propria fantasia. In talune circostanze, infatti, l’uomo si rivolge ad una escort per esaudire un desiderio inconfessabile, che non si “azzarda” a chiedere neppure alla moglie temendo di poter creare “futili discussione” con la stessa.

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, gli uomini decidono di rivolgersi ad una escort fortemente attratti dalla bellezza di queste donne. Certo, non tutte queste donne sono di egual fascino. E non è affatto semplice trovare escort che spiccano per quattro fattori che, nella maggior parte dei casi, cercano gli uomini che si rivolgono ad una escort: fascino, garbo, sensualità e bellezza.

In rete, poi, esistono tantissimi siti tematici. Ed è facile perdersi nei meandri della grande rete telematica, compiendo scelte che, successivamente, si rivelano inopportune. Basandosi sulle recensioni offerte dagli utenti, tuttavia, si può comprendere se un sito di escort sia serio ed affidabile. E https://it.simpleescorts.com/ , in tal senso, è sinonimo di serietà, grazie ad un team di professionisti che controlla l’autenticità degli annunci pubblicati ed è estremamente attento alle osservazioni degli utenti.

D’altro canto, il web rappresenta la vetrina principale per gli uomini che decidono di rivolgersi ad una escort e ha consentito a molte donne di poter esercitare questa professione liberamente. E neppure il periodo peggiore della pandemia, quello in cui non era possibile effettuare incontri, ha scalfito il settore. Anzi, da quando è possibile nuovamente effettuare incontri, il numero degli uomini che si rivolgono ad una escort è cresciuto sensibilmente.