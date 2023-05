Quando si tratta di fare il bucato emergono sempre una serie di problematiche che purtroppo non si possono sottovalutare. Vi basti pensare alle condizioni atmosferiche, per esempio, che di sicuro determinano il modo e il tempo con cui i nostri abiti verranno asciugati. Per fortuna però viviamo in un’epoca che, grazie al progresso tecnologico, ci mette nella condizione di risolvere queste difficoltà, motivo per cui tutti dovremmo pensare all’acquisto di un’asciugatrice.

I vantaggi di avere un’asciugatrice

I vantaggi dell’avere e utilizzare un’asciugatrice sono molti. Per esempio, si può dire addio allo stendino che non solo occupa spazio, richiede anche del tempo per essere utilizzato. Allo stesso modo, non si dovrà rinunciare a fare una lavatrice quando piove o è umido.

L’asciugatrice, tra le altre cose, aiuta ad avere sempre abiti profumati e morbidi perché vengono asciugati con un calore gradevole che permette ai tessuti di rimanere intatti, profumati, morbidi e senza pieghe eccessive.

L’altro vantaggio che vi stiamo per comunicare è forse il più apprezzato: le asciugatrici sono dotate di un Ferro da Stiro System che elimina le stropicciature. Ciò si traduce nel fatto che il tempo impiegato per stirare i vari capi sarà praticamente dimezzato.

Anche non essere più schiavi del meteo è un beneficio non da poco. Pioggia, sole, nuvole, niente di tutto questo dovrà più preoccupare. Senza dimenticare che tra lavare, stendere, asciugare i panni e stirare si dedicano ore intere al bucato. Con un’asciugatrice invece, il tempo necessario per fare ciò che si deve sarà sicuramente inferiore.

Quanto consuma un asciugatrice

I vantaggi dell’acquisto di un’asciugatrice sono quindi evidenti e moltissimi. Ciò non toglie che, essendo un apparecchio elettronico, in molti possano chiedersi quanto effettivamente consumi.

Inutile negarlo, il consumo c’è. Tuttavia, controllando al momento dell’acquisto la sua classe energetica di appartenenza il problema si può risolvere alla radice. Più alta sarà la classe e minore sarà il consumo di kw/h, e quindi un minor costo in bolletta. Certo, molto probabilmente sarà il prezzo di acquisto a salire, ma poco importa in quanto un’asciugatrice è in grado di migliorare – e non di poco – la qualità della vita di chi la possiede.

Per andare un po’ più nel dettaglio per quel che riguarda i consumi, vi basti sapere che i modelli migliori per ottenere un risparmio energetico sono quelli di classe A+++. Ad influenzare i consumi sono anche:

la tecnologia di riscaldamento;

il tipo di asciugatrice e l’utilizzo;

il programma scelto.

Per capire quanto potrebbe consumare l’asciugatrice che desiderate acquistare, c’è bisogno di considerare il consumo in watt o kW in base alla potenza della macchina.

Il consumo medio può variare da meno di 1,5 kWh fino a più di 5 kWh per ciclo, con un consumo annuale che si aggira da 126 kWh l’anno fino a 500 kWh l’anno.

Tutto questo si può tradurre, consideriamo il prezzo indicativo dell’energia elettrica di 0,20 euro per kWh, in una spesa in bolletta di 99-152 euro l’anno per i modelli di classe A, mentre uno di classe A+++ potrebbe venire a costare circa 50 euro, sempre in un anno.