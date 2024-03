Pechino Express 2024: Terza Tappa – Eliminati e Pagelle

La Tappa: Alla Scoperta della Rotta del Dragone

La terza tappa di Pechino Express 2024 si presenta come un percorso avvincente, lungo ben 526 chilometri. Partendo da Cao Bang, i concorrenti affronteranno un viaggio fino a Cao Ky per poi giungere a Lao Cai, in prossimità del confine con la Cina. Un elemento distintivo di questa puntata è rappresentato dalla prima prova di immunità di quest’edizione.

Gli Eliminati: Chi ha Perso la Corsa?

Nella terza tappa di Pechino Express 2024, i Fratm si aggiudicano l’immunità, mentre le Ballerine perdono una posizione in classifica, arrivando al traguardo finale con Fru. Nonostante ciò, la tappa non risulta essere eliminatoria, garantendo così la permanenza dei Giganti.

Le Pagelle: Valutazioni dei Concorrenti

I Caressa : Eleonora e Fabio Caressa ricevono un voto “Ying e Yang”, con Eleonora che viene elogiata come patrimonio dell’Unesco e Fabio che mostra una fragilità emozionante.

I Pasticcieri : Damiano e Massimiliano Carrara ricevono un voto "Libertà, uguaglianza, umiltà", con Damiano che si distingue per la sua affabilità e umiltà.

Le Ballerine : Meghan Ria e Maddalena Svevi ricevono un voto "Cucciolotte", riconosciute per il loro impatto nel gioco nonostante la giovane età.

Le Amiche : Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo ricevono un voto "Inconsapevoli", apprezzate per la determinazione ma invitate a comprendere appieno il loro potenziale.

ItaliaArgentina : Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal ricevono un voto "Tentativo di Essere", con una maggiore umanità ma ancora margini di miglioramento nelle strategie.

I Giganti : Francesca Piccinini e Kristian Ghedina ricevono un voto "Piombo", caratterizzati da una pesantezza e da continue discussioni.

I Brillanti : Nancy Brilli e Pierluigi Iorio ricevono un voto "Perfetti", evidenziando la loro competitività e astuzia tattica.

I Fratm: Artem e Antonio Orefice ricevono un voto "Casino Totale", con un caos che si contrappone al loro cuore generoso.

Con questa tappa ricca di emozioni, Pechino Express 2024 continua a tenere incollati gli spettatori, pronti a seguire le prossime avventure dei concorrenti lungo la loro straordinaria corsa attraverso l’Asia.