Trieste, 31 mag – Si tratta di una interessante opportunità per

la realtà di Trieste, città storicamente improntata al mondo

della ricerca e che necessita di residenze riservate agli

studenti.

Questo il concetto espresso oggi a Trieste dall’assessore

regionale al Patrimonio a margine dell’incontro con

rappresentanti della società Camplus, primo provider di

studentati nelle maggiori città italiane con sede anche in

Spagna. Nel corso della giornata la delegazione sarà accompagnata

in una serie di sopralluoghi, alcuni dei quali in spazi di

proprietà della Regione.

Come ha spiegato l’esponente della Giunta regionale,

l’Amministrazione ha come obiettivo programmatico quello di

supportare i processi innovativi favoriti dall’alta formazione e

dalla ricerca. In questo ambito la proposta progettuale di

Camplus potrebbe rappresentare un’occasione per aumentare

l’offerta abitativa destinata a studenti e ricercatori nella

prospettiva di uno sviluppo complessivo della città.

Da parte loro, i vertici dell’azienda hanno ribadito l’interesse

di ampliare il raggio d’azione in regione dopo Udine – in cui

Camplus è già presente – anche a Trieste, con il possibile

inserimento di un progetto ad hoc, in fase di studio studio,

all’interno delle opere finanziate dal Piano nazionale di ripresa

e resilienza.

L’assessore, infine, ha ricordato come l’incontro di oggi sia

stato il risultato della partecipazione della Regione alla Fiera

internazionale dedicata al settore immobiliare, dove Agenzia

Lavoro & SviluppoImpresa ha presentato e promosso le opportunità

e i vantaggi competitivi del Friuli Venezia Giulia.

ARC/GG/ma