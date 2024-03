Passaggi in costante crescita: il Trentino conferma il successo delle piste ciclopedonali

Il Trentino, Terra dei Ciclisti

Il Trentino si conferma una terra ideale per gli amanti delle due ruote, come dimostrano i dati relativi al transito lungo le piste ciclopedonali della regione. Nel corso del 2023, il numero di passaggi lungo queste vie è aumentato del 4% rispetto all’anno precedente e del 13% rispetto al 2021, raggiungendo quasi 2,8 milioni di passaggi complessivi.

Aumento dei Passaggi in Tutta la Regione

I dati più significativi di crescita sono stati registrati soprattutto in Valle dei Laghi e nell’Alta Valsugana, dove gli investimenti sulle piste ciclopedonali stanno dando risultati tangibili. Questo aumento dell’affluenza non solo favorisce la salute delle persone, ma ha anche un impatto positivo sull’economia locale.

Variazioni nei Diversi Percorsi Ciclabili

Analizzando i dati più dettagliati, emergono variazioni significative nei diversi percorsi ciclabili della regione. Ad esempio, la ciclovia Adige-Garda ha registrato un aumento del 7%, mentre la ciclovia della Valle dei Laghi ha visto un incremento del 17%. Anche la ciclovia della Val di Sole e la parte alta della Valsugana hanno registrato aumenti incoraggianti del 5% e dell’8% rispettivamente.

Benefici per l’Ambiente e l’Economia

Oltre ai benefici per la salute e il benessere delle persone, l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto personale contribuisce anche alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e al risparmio energetico. Nel complesso, è stata stimata una percorrenza di circa 65 milioni di chilometri pedalati nel 2023, con un risparmio economico di quasi 54 milioni di euro se le stesse percorrenze fossero state compiute in auto.

Investimenti e Manutenzione

Questi risultati positivi sono il frutto degli investimenti costanti sulle piste ciclopedonali da parte delle autorità locali. Grazie alla pianificazione, progettazione e realizzazione accurata delle ciclovie provinciali, gestite con cura dal Servizio Opere Stradali e Ferroviarie (SOSF) e dal Servizio Sostegno Occupazionale e Valorizzazione Ambientale (SOVA), il Trentino continua a confermarsi una destinazione di riferimento per gli amanti della bicicletta e della vita all’aria aperta.

Conclusioni

I dati positivi sul transito lungo le piste ciclopedonali del Trentino testimoniano l’importanza degli investimenti nell’infrastruttura ciclabile e pedonale per favorire la mobilità sostenibile e promuovere uno stile di vita attivo e salutare. Con una continua attenzione alla manutenzione e allo sviluppo delle ciclovie, il Trentino si conferma una regione all’avanguardia nel campo della mobilità sostenibile e della tutela dell’ambiente.