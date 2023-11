Passa con il rosso e si scontra con un’altra auto

Grave incidente stradale venerdì 24 novembre in città pochi minuti dopo mezzogiorno.

Un’auto che transitava in via Barbacovi in direzione piazza Vicenza non ha rispettato il segnale rosso del semaforo andando così a scontrarsi con una seconda auto che transitava da via Piave verso via Brigata Acqui. Nell’urto, la prima auto si è capottata e ha coinvolto una donna che stava attraversando sulle strisce pedonali di via Barbacovi con il segnale verde. La donna è rimasta ferita ed è stata portata all’ospedale Santa Chiara in gravi condizioni. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Trento.

Per un paio d’ore il traffico è stato molto rallentato in tutto il centro città. La situazione è tornata alla normalità poco dopo le 14:00, quando sono state rimosse le auto coinvolte nell’incidente.